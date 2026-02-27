Muore dopo una caduta dalla bici | indagini in corso

Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, un uomo è deceduto dopo essere caduto dalla bicicletta. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire le circostanze dell’incidente. Al momento non ci sono dettagli su eventuali altri coinvolti o cause precise della caduta. La tragedia ha suscitato scalpore nella comunità locale.

Tragedia nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio: un uomo ha perso la vita a seguito di una brutta caduta dalla bicicletta. È successo a Solarolo di Goito, comune dell’Alto Mantovano a pochi chilometri dal confine con la provincia di Brescia. La richiesta di soccorso al numero unico per le emergenze (112 )è scattata poco dopo mezzanotte in via Santa Margherita. L’uomo, di 92 anni, stava percorrendo la strada quando, per motivi ancora da accertare, è caduto rovinosamente. Sul posto sono intervenute due automediche e un’ambulanza del 118, insieme ai Carabinieri della stazione di Castiglione delle Stiviere, per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

