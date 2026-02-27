Il Monte dei Paschi di Siena punta a raggiungere 3,7 miliardi di euro di utili entro il 2030, secondo il nuovo piano industriale presentato. Il documento prevede anche la distribuzione di 16 miliardi di dividendi e la fusione con Mediobanca, che dovrebbe essere completata entro la fine del 2026. La banca ha annunciato queste strategie in occasione della pianificazione futura.

Il Piano industriale prevede 16 miliardi di dividendi. Il completamento della fusione con Mediobanca entro il 2026. La quota di Generali garantisce stabilità. L’ad Lovaglio: “Costruiamo un gruppo solido, resisterà nel tempo”. Mps viaggia verso i 3,7 miliardi di euro di utili al 2030 con il nuovo Piano industriale che prevede anche la distribuzione di 16 miliardi di dividendi, e il completamento della fusione con Mediobanca entro la fine del 2026. L’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio parla di “costruzione di un gruppo solido” che “resisterà nel tempo”. Mps nel Piano 2026-2030 in ‘business combination’ con Mediobanca prevede un utile netto adjusted pari a 3,7 miliardi nel 2030 (3,3 miliardi nel 2028) e un rote adjusted pari al 18% nel 2030. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Mps verso i 3,7 miliardi di utili al 2030

Mps: 2025 da record con utili a 2,75 miliardi, nonostante calo margini e tassi di interesse.Monte dei Paschi di Siena chiude il 2025 con un utile netto di 2,75 miliardi di euro, in crescita rispetto all’anno precedente, nonostante un calo...

