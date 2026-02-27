MotoGp Thailandia Bezzecchi il più veloce al venerdì Bagnaia in Q1

Nel primo giorno di prove libere del Gran Premio di Thailandia, Marco Bezzecchi si è posizionato come il pilota più rapido, staccando gli avversari con un margine consistente. Nel frattempo, Francesco Bagnaia ha affrontato la prima sessione di qualifiche, la Q1. Aprilia si presenta in buona forma, mettendo in mostra una performance significativa in questa prima giornata di attività a Buriram.

Buriram, 27, febbraio 2027 - Aprilia c'è ed è l'anti Ducati. Il venerdì del gran premio della Thailandia porta il marchio di Noale in vetta alla classifica con un superlativo Marco Bezzecchi, che ha segnato il miglior tempo con ampio margine sui rivali. Il Bez viaggia forte e si candida a essere grande protagonista, non solo al sabato ma per tutta la stagione, e Marc Marquez è avvisato, anche se il campione del mondo ha 'salvato' la Ducati rossa con la seconda posizione, mentre Pecco Bagnaia sembra tornato indietro ed è rimasto fuori dalla Q2. Bene in generale Aprilia con Martin e anche Ogura, mentre Borgo Panigale ha anche Fabio Di Giannantonio in posizione di attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

MotoGP, GP Thailandia pre-qualifiche: Bezzecchi vola, Bagnaia in difficoltàUn grande Marco Bezzecchi detta il passo nelle prime prove in Thailandia: bene anche Di Giannantonio su Ducati, non Bagnaia La prima sessione di...

Super Bezzecchi dà mezzo secondo a Marquez: il gesto di Bagnaia subito eliminato, prequalifiche GP ThailandiaGran Premio Thailandia: Bagnaia comincia male, eliminato nelle prequalifiche, Bezzecchi fa il miglior tempo con l'Aprilia e rifila oltre 4 decimi a Marc Marquez con la Ducati ... sport.virgilio.it

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Di Giannantonio, si rivede MartinSi è ufficialmente concluso il primo impegno della stagione per quanto riguarda la classe regina. La prima sessione di prove libere del Gran Premio di ... oasport.it

