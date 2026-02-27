MotoGP Marco Bezzecchi | Questa è una buona pista per noi ma domani arriveranno anche gli altri

Marco Bezzecchi ha segnato il miglior tempo durante le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della stagione MotoGP. La pista ha mostrato di adattarsi bene alla sua guida, anche se si aspetta la presenza di altri piloti nelle qualifiche di domani. La gara si svolgerà sul circuito thailandese, con tutti i partecipanti pronti a scendere in pista.

Marco Bezzecchi ha firmato il miglior tempo sia nella prima sessione di prove libere che nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026, round inaugurale della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia si è tolto la soddisfazione di realizzare il nuovo record assoluto della pista di Buriram in 1’28?526, confermando le buone sensazioni dei test e candidandosi al ruolo di favorito principale per il prosieguo del weekend. “ Stamattina sono rimasto più soddisfatto rispetto al pomeriggio, che è stata una sessione un po’ strana, nella quale abbiamo dovuto cambiare i nostri piani a causa delle condizioni. Fortunatamente, devo dire che la squadra ha reagito alla grandissima e questo ci ha permesso di conquistare l’obiettivo più importante di oggi, che era andare direttamente in Q2. 🔗 Leggi su Oasport.it

