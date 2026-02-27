Aprilia sta per lanciare in MotoGP una novità aerodinamica ispirata a una soluzione della McLaren in F1. La casa motociclistica intende introdurre, di fatto, una forma di aerodinamica attiva sfruttando una zona del regolamento ancora non chiaramente regolamentata. La notizia è stata riportata da Simon Patterson su The-Race.

Aprilia si prepara a diventare il primo costruttore in MotoGP a introdurre, di fatto, una forma di aerodinamica attiva sfruttando una zona grigia del regolamento? Ne parla Simon Patterson su The-Race. Come è noto, le norme vietano componenti aero regolabili, sia attivamente sia passivamente, ma la casa di Noale ha aggirato il divieto non modificando le ali, bensì il flusso d’aria che le investe. Come spiega Patterson, il sistema, visto nei test di Sepang, utilizza uno “switch fluidico”: uno sfiato sulla carenatura che il pilota può chiudere con gli avambracci quando è rannicchiato sul rettilineo. In questo modo viene alterato il comportamento degli elementi a effetto suolo, riducendo il drag e aumentando la velocità massima, senza ricorrere a parti mobili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, la ‘genialata’ di Aprilia ispirata a una soluzione della McLaren in F1

F1, la McLaren svela la data della presentazione della vettura 2026 che proverà a difendere il doppio titoloLa McLaren che difenderà il doppio titolo conquistato quest’anno sarà presentata nella giornata del 9 febbraio.

Aprilia svela il doppio condotto aerodinamico nascosto nel cupolino della MotoGPLa RS-GP26 di Aprilia rappresenta un laboratorio d’idee nel panorama delle MotoGP, dove l’evoluzione aerodinamica è al centro del lavoro quotidiano...

MotoGP, Marco Bezzecchi-Aprilia: la grande scommessa tutta italiana per provare ad arginare MarquezDopo un lungo percorso di crescita, l'Aprilia sembra finalmente pronta a recitare un ruolo da protagonista nella corsa al titolo per il Mondiale MotoGP ... oasport.it

MotoGP | Bagnaia: Le differenze dalla GP25 sono poche, ma sono quelle giusteIl pilota piemontese sembra approcciarsi con grande fiducia al suo ultimo anno in Ducati, con la convinzione di aver ritrovato la strada giusta per guidare al suo meglio nel corso dell'inverno. Per il ... msn.com