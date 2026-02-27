MotoGP GP Thailandia pre-qualifiche | Bezzecchi vola Bagnaia in difficoltà

Nella prima sessione di prove libere del GP Thailandia di MotoGP, Marco Bezzecchi ha mostrato un’ottima forma, guidando la classifica. Di Giannantonio, anche su Ducati, si è posizionato bene, mentre Bagnaia ha incontrato difficoltà e si è collocato più indietro. La sessione ha evidenziato le diverse performance tra i piloti presenti in pista.

Un grande Marco Bezzecchi detta il passo nelle prime prove in Thailandia: bene anche Di Giannantonio su Ducati, non Bagnaia La prima sessione di prove libere ha messo in evidenza le qualità di un grande pilota su due ruote. Si tratta di Marco Bezzecchi, che ha piazzato il muso della moto davanti a tutti strappando il tempo di 1’29.346. L’Italia può sorridere visto che alle sue spalle si è distinto subito Fabio Di Giannantonio, seguito da Jorge Martin. La sensazione è che loro siano i più veloci e pronti a darsi battaglia per tutto il weekend per le prime posizioni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

