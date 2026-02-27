Mosca ci invade di islamici dai tunnel sotterranei | la scoperta

Sono stati individuati diversi tunnel sotterranei che collegano Mosca a zone remote della città, consentendo a gruppi di individui di muoversi clandestinamente. Le autorità stanno analizzando le strutture per capire quale funzione abbiano avuto e come siano state realizzate. La scoperta solleva nuove domande sul traffico e sulle modalità di accesso ai quartieri più isolati.

La Polonia ha scoperto almeno quattro tunnel sotterranei che hanno permesso l'arrivo di centinaia di migranti dalla Bielorussia in un tentativo di quello che, da oltre 5 anni, da prima cioè dello scoppio della guerra in Ucraina, viene visto come un capitolo della guerra ibrida dichiarata contro l'Europa da Mosca, di cui Minsk è il principale proxy. L'ultimo dei tunnel, il più grande, è stato scoperto a dicembre scorso nei pressi del villaggio di Narewka e ha permesso il passaggio di circa 180 migranti, provenienti principalmente dall'Afghanistan e dal Pakistan, tutti puntualmente arrestati una volta emersi dal lato polacco.