Morto in un incendio il famosissimo attore | disgrazia atroce

Un incendio ha causato la morte di Bobby J., noto attore statunitense, nel suo appartamento a Baltimora. La notizia ha subito fatto il giro dei media e ha provocato sgomento tra colleghi e fan. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ha distrutto l’abitazione dell’attore senza lasciare molta speranza di salvataggio. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Il mondo della televisione statunitense e la città di Baltimora sono in lutto per la scomparsa di Bobby J. Brown, attore noto al grande pubblico per il ruolo del poliziotto del distretto occidentale nella serie cult “The Wire”. Brown è morto a 62 anni in seguito a un incendio avvenuto nello Stato del Maryland. L’incidente si è verificato mercoledì 25 febbraio, quando un fienile è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Secondo quanto riferito dai familiari, Brown sarebbe rimasto intrappolato all’interno senza riuscire a mettersi in salvo. La causa del decesso è stata indicata come inalazione di fumo, mentre la moglie Arlene ha riportato ustioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Bobby J. Brown è morto in un incendio, l’attore di Law & order e The Wire intossicato dal fumoL'attore statunitense Bobby J. Brown, noto per il ruolo del poliziotto nella serie tv The Wire, è morto a 62 anni in seguito a un incendio scoppiato in un fienile nel Maryland. repubblica.it

Bobby J Brown attore di The Wire morto a 62 anni nell'incendio in un fienile, moglie gravemente ustionataÈ morto a 62 anni in un incendio nella sua abitazione l'attore e regista Bobby J. Brown, famoso per il suo ruolo nella serie tv The Wire ... virgilio.it

