Morte del piccolo Domenico | Nessun indagato all’ospedale di Bolzano

Il personale dell’ospedale di Bolzano coinvolto nella consegna del cuore trapiantato al bambino di due anni e mezzo deceduto recentemente non è stato trovato responsabile di errori. La vicenda, che ha suscitato molte discussioni, si conclude senza che siano emerse irregolarità nell’operato dei medici e del personale sanitario. La decisione definitiva lascia invariato il quadro delle responsabilità finora accertate.

Il personale dell’ospedale di Bolzano coinvolto nella consegna del cuore trapiantato al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo deceduto pochi giorni fa, non ha commesso errori. Questo è quanto emerso dalle indagini della Procura di Napoli, anche in seguito ai controlli dei Nas che ieri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it La tragedia del piccolo Domenico, gli ispettori del Ministero all'ospedale di BolzanoTra oggi e domani sarà sentito il personale dell'azienda sanitaria altoatesina coinvolto nelle operazioni di espianto del cuore poi danneggiatosi... Morte del piccolo Domenico, relazione shock da Bolzano: “Gravi criticità nel team di Napoli”La vicenda giudiziaria e umana legata alla morte del piccolo Domenico si arricchisce di nuovi, inquietanti dettagli che spostano l’attenzione sulle... Temi più discussi: La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a sette; Morte del piccolo Domenico, si aggrava la posizione degli indagati: sequestrati anche i cellulari; La morte del bimbo di Napoli, quell'errore indicibile e il dovere che ci resta: fare in modo che non possa accadere più; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia. Morte del piccolo Domenico, Pino Rinaldi all'avvocato della famiglia: L'ultima volta c'è stato un po' di parapiglia...Nel corso di un collegamento dedicato alla morte del piccolo Domenico, il giornalista Pino Rinaldi si è rivolto all’avvocato della famiglia. la7.it ''Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, poi tiepida, infine calda'', le dichiarazioni shock degli infermieri sulla morte del piccolo DomenicoBOLZANO/NAPOLO. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo deceduto dopo due mesi di agonia in seguito a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, si arri ... ildolomiti.it La partecipazione popolare per la morte del piccolo Domenico non ha precedenti. In particolare tantissimi bambini lo hanno adottato come fratellino a cui portare i loro giochi in segno di affetto. - facebook.com facebook Morte del piccolo Domenico, l’avvocato della famiglia: "Chiediamo la derubricazione a omicidio volontario". #ignotox x.com