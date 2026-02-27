Morte Alexander Adarich arrestato in Spagna il figlio gip | Ha sequestrato e ucciso il padre per 250mila€ in criptovalute
In Spagna è stato arrestato il figlio di Alexander Adarich, accusato di aver sequestrato e ucciso il padre per 250mila euro in criptovalute. Il giudice ha riferito che il 34enne ha mostrato di essere una persona spietata e che possiede contatti con soggetti coinvolti nel crimine internazionale. La procura ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'omicidio.
Secondo il gip il 34enne "ha dimostrato di essere una persona spietata e con importanti contatti con soggetti dediti al crimine internazionale. Dopo aver concordato il rapimento del padre a fini estorsivi, non ha esitato a gettarne il corpo dal quarto piano di un palazzo. Ha finto di non conoscerlo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Arrestato in Spagna il figlio di Alexander Adarich. Avrebbe sequestrato e gettato dalla finestra l’ex banchiere «per 250mila euro»È stato arrestato a Barcellona, in Spagna, il figlio di Alexander Adarich, l’ex banchiere e manager 54enne di nazionalità ucraina e romena...
Banchiere ucraino precipitato dal b&b a Milano, arrestato il figlio in Spagna. «Sequestrò il padre per avere 250mila euro in criptovalute»Svolta nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l’ex banchiere e manager d’affari di 54 anni precipitato lo scorso 23 gennaio da una finestra...
Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.
Banchiere ucciso a Milano, arrestato in Spagna il figlio per sequestro di persona aggravato dalla morteIgor Adarich avrebbe sequestrato il padre per ottenere 250mila euro in criptovalute. Il corpo presentava segni di percosse e corde ai polsi ... ilfattoquotidiano.it
Arrestato il figlio del banchiere morto precipitato dal b&b a Milano: il finto incontro per 250mila euro in cripto e il sequestroL'uomo, 34 anni, figlio dell'ex banchiere ucraino Oleksandr Adarich, è stato arrestato a Barcellona (Spagna). E' indagato per sequestro di persona aggravato dalla morte ... today.it