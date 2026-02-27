Morte Alexander Adarich arrestato in Spagna il figlio gip | Ha sequestrato e ucciso il padre per 250mila€ in criptovalute

In Spagna è stato arrestato il figlio di Alexander Adarich, accusato di aver sequestrato e ucciso il padre per 250mila euro in criptovalute. Il giudice ha riferito che il 34enne ha mostrato di essere una persona spietata e che possiede contatti con soggetti coinvolti nel crimine internazionale. La procura ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'omicidio.