monza citofona sanremo insieme alla finale

A Monza torna l’appuntamento di Citofona Sanremo, un’occasione per riunire gli appassionati del Festival della canzone italiana davanti a uno schermo pubblico. L’evento, nato in città, permette di condividere la finale in un’atmosfera collettiva, coinvolgendo chi desidera vivere l’evento musicale in modo partecipato e diretto. La serata si svolge in un luogo dedicato, favorendo la socializzazione tra i presenti.

Torna l’appuntamento di Monza Citofona Sanremo, l’iniziativa sorta in città per richiamare gli appassionati del Festival della canzone italiana a seguire insieme la finale in un evento pubblico. L’appuntamento è domani al locale Ritrò di piazza San Paolo, dove sarà proiettata la finale del Festival. Non solo una visione collettiva: durante la serata ci saranno quiz, premi, momenti di gioco e sorprese. Ciò che era nato come una suggestione, un anno fa, è diventato ben presto un coinvolgente momento comunitario. Alla lega del FantaSanremo di Monza Citofona Sanremo, risultano iscritte 116 squadre, e il Ritrò ha già registrato il tutto esaurito per la cena (anche se resta comunque possibile passare per il drink). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

