Montomoli ospite del Lions

Al Lions Club Valdelsa si è parlato di vaccini durante un intervento del professore Emanuele Montomoli, docente all’Università di Siena e responsabile scientifico di VisMederi. L’ospite ha condiviso approfondimenti sulla ricerca e lo sviluppo nel campo della vaccinologia, offrendo uno sguardo diretto sulle sfide e le innovazioni del settore. La discussione ha coinvolto i presenti su temi di grande attualità e rilevanza.

Al Lions Club Valdelsa riflettori sulla vaccinologia con il professore Emanuele Montomoli. Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva all'Università di Siena e socio fondatore e responsabile scientifico di VisMederi. Montomoli ha offerto un'ampia riflessione sul valore della vaccinologia, decisiva per la salute pubblica. Oggi l'aspettativa di vita è di circa 84 anni per le donne e 80 per gli uomini: un traguardo reso possibile da tre pilastri, acqua potabile, antibiotici e vaccini. Una conquista reversibile: senza queste misure, si tornerebbe alle grandi epidemie dell'Ottocento. Il primo grande successo dei vaccini fu l'eradicazione del vaiolo.