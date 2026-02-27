A Montignoso si avvicina un voto importante, con le elezioni previste per il 23 e 24 maggio. La città si trova in una fase di cambiamento, dopo l’uscita di un sindaco che ha ricoperto il ruolo per diversi anni. Le forze politiche si preparano a confrontarsi, mentre l’atmosfera tra gli elettori si fa più tesa e vibrante, pronti a esprimere le proprie preferenze.

Il countdown è iniziato. Il 23 e 24 maggio l’appuntamento con le urne, ma a Montignoso l’aria è già elettrica perché non è una tornata elettorale come le altre: è la prima senza Gianni Lorenzetti, dimessosi da sindaco dopo l’elezione in Regione. Si chiude un ciclo politico lungo e riconoscibile, si apre la caccia alla poltrona più alta di via Roma. E nelle segreterie politiche, tra un caffè e un incontro riservato, i nomi iniziano a pesare come macigni. E il clima, più che da attesa, è da vigilia. Prima ancora dei candidati, però, a far discutere è stato il metodo. La decisione del Partito Democratico di non ricorrere alle primarie ha lasciato il segno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montignoso ’scossa’. Il fronte della sinistra avanti in ordine sparso nel dopo-Lorenzetti

Smontare il sogno della sinistra di "arruolare" Mattarella nel fronte del No. Nervi saldi e focus su malagiustiziaIl giochino sporco della sinistra l'hanno capito tutti, tranne qualche inconsapevole e involontario «collaborazionista» mediatico di destra, che c'è...

Leggi anche: "Maggioranza in ordine sparso sulla scuola"