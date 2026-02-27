Monti Lombardia | Su Hiv strategia prevenzione integrata e dedicata ai giovani

Il rappresentante della regione Lombardia ha dichiarato che l'area è riconosciuta come un'eccellenza a livello nazionale nel campo della prevenzione dell'Hiv. Ha inoltre sottolineato l'importanza di una strategia integrata e mirata, con particolare attenzione ai giovani. La comunicazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa a Roma il 27 febbraio, in occasione di un evento dedicato alla salute e alla prevenzione.

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - "Regione Lombardia è un'eccellenza nazionale sul tema dell'Hiv, pertanto è fondamentale una strategia integrata che metta a fattore comune gli attori coinvolti" come ospedali e centri di riferimento "sia nel percorso del Piano di prevenzione regionale, già deliberato, sia con un investimento aggiuntivo per un programma mirato soprattutto al coinvolgimento dei giovani. Su questo aspetto vediamo dei trend non positivi sui quali dobbiamo intervenire". Così Emanuele Monti, presidente della IX Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia ed executive board member...