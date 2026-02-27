Montedoglio un è una piscina | agli agricoltori servon’acqua vera e a prezzi umani

Montedoglio è una diga che permette di accumulare acqua per irrigare i campi. Gli agricoltori hanno bisogno di una quantità adeguata di acqua a prezzi accessibili per svolgere le proprie attività. La gestione delle risorse idriche nella zona è al centro del dibattito tra le parti interessate. La questione riguarda anche le modalità di distribuzione e di utilizzo delle riserve accumulate.

“E ora?”. Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti O che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Settecento contadini aretini a Firenzein via Cavour a battere i pugni: “Oh Regione, l’acqua un si chiede per bellezza, ci serve per campà!” Settecento agricoltori aretini, mica du’ gatti spelacchiati, son saliti fin sotto il naso della Regione in via Cavour a Firenze per dire una cosa semplice semplice: “Dateci l’acqua, ma a prezzi che non ci si sveni!” Dal palco s’è fatta sentire forte la presidente di Coldiretti Arezzo, Lidia Castellucci, che non l’ha mandata certo a dire: l’acqua oggi è roba più preziosa dell’oro, altro che chiacchiere. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Montedoglio un è una piscina: agli agricoltori servon’acqua vera (e a prezzi umani) Acqua, arriva la beffa: il Consorzio di bonifica chiede 4 milioni agli agricoltori pugliesiNon bastasse la siccità, sull’acqua si consuma un’altra beffa per gli agricoltori. Una Commissione per controllare i prezzi del grano duro, gli agricoltori pugliesi esultano: "Battaglia per il giusto valore"Esultano gli agricoltori pugliesi per l'istituzione ufficiale, da parte del Governo, della Cun (Commissione Unica Nazionale del Grano Duro). La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Temi più discussi: Da Castiglion Fiorentino l’agricoltura guarda dritta a Montedoglio; Da Castiglion Fiorentino l’agricoltura guarda dritta a Montedoglio; In breve. Potabilizzatore in Valdichiana. Delegazione tunisina in Italia; Il FantaSanremo sbarca a Castiglione del Lago. Ecco il FantaTrasimeno: ci sono pure la sigla e il video ufficiale. Gli organizzatori: Leggerezza, ironia e voglia di stare insieme. Trasimeno-Montedoglio, sabato l’apertura dei rubinetti: 200 litri al secondo tutto l’annodi Daniele Bovi Dopo anni di attesa, finalmente l’acqua dell’invaso di Montedoglio arriva al Trasimeno. Come comunicato venerdì mattina dalla Regione, la procedura di apertura dell’impianto di adduzio ... umbria24.it Coldiretti: L’acqua è una priorità strategicaLo ha detto con forza la presidente di Coldiretti Lidia Castellucci dal palco della manifestazione di Firenze, dove anche la provincia di Arezzo ha partecipato con una delegazione di 700 imprenditori ... msn.com