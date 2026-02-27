Montecalvario | sorpreso con armi e munizioni La Polizia di Stato arresta un 25enne

Durante un normale servizio serale, la Polizia di Stato ha fermato un giovane di 25 anni nel quartiere Montecalvario. Durante l’identificazione, sono state trovate addosso armi clandestine e munizioni. L’uomo è stato immediatamente arrestato e portato in caserma, dove sono state sequestrate le armi. I controlli sono stati condotti nell’ambito di un’attività di routine per garantire la sicurezza nel quartiere.

Arrestato 25enne con arma clandestina e munizioni: fermato durante i controlli serali della Polizia di Stato. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne napoletano, con precedenti di polizia, per porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine con relativo munizionamento. In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti, hanno controllato in via Lungo Gelso all'angolo con via De Deo, uno scooter con a bordo due soggetti che, sin da subito, si sono mostrati insofferenti al controllo. L'intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, all'interno del vano sottosella dello scooter, di proprietà del conducente, hanno rinvenuto 4 cartucce per pistola calibro 6,35.