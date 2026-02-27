Mondiali FIFA 2026 in chiaro su RAI - Annuncio a Sanremo

La RAI trasmetterà in chiaro 35 partite dei Mondiali FIFA 2026, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire gli incontri senza costi aggiuntivi. La notizia è stata annunciata durante un evento a Sanremo, suscitando grande interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La copertura sarà disponibile su tutte le piattaforme della Rai, garantendo una vasta fruibilità.

Notizia bomba per tutti gli appassionati di calcio italiani: la RAI si è aggiudicata i diritti esclusivi in chiaro, su tutte le piattaforme, per 35 incontri dei Mondiali FIFA 2026. Partita d'apertura, tutte le gare della Nazionale italiana, quarti, semifinali e finale — tutto gratis, accessibile a tutti. Per la prima volta nella storia i Mondiali si disputeranno in tre nazioni: Stati Uniti, Canada e Messico.

L'ad Rossi: Quando il grande sport chiama, Rai risponde. E lo fa senza compromessi, offrendo ai telespettatori una copertura eccezionale dell'evento

Non le ha mandate a dire Paulo Fonseca sul presidente della FIFA Gianni Infantino e sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'allenatore del Lione ha trattato vari temi come i prossimi Mondiali americani e la guerra in Ucraina in una lunga intervista per facebook

" #Trump ha deciso di dimenticare e ignorare i più svantaggiati, i più deboli. Il 'Premio per la Pace' della FIFA è una vergogna. I Mondiali sarebbero da giocare altrove." Paulo Fonseca, allenatore dell'Olympique Lione, oggi a @lequipe. x.com