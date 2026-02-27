mondiali 2026 in esclusiva in chiaro sulla rai

La Rai trasmetterà in esclusiva in chiaro i Mondiali di calcio 2026, che si svolgeranno dall’11 giugno in Canada, Messico e Stati Uniti. Si tratta della più grande competizione internazionale di calcio, con un ampio coinvolgimento di squadre e nazioni. La programmazione sarà visibile senza costi aggiuntivi per il pubblico italiano, garantendo così la copertura di uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno.

Rai 1 sarà il canale di riferimento con almeno 32 partite, tra cui tutte quelle dell'Italia (sperando che si qualifichi) Dopo aver perso le ATP Finals di tennis, la Rai tiene sul fronte Mondiali di Calcio, l'evento più importante nel mondo del pallone, in programma dall'11 giugno 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

Mondiali FIFA 2026 in chiaro su RAI - Annuncio a SanremoNotizia bomba per tutti gli appassionati di calcio italiani : la RAI si è aggiudicata i diritti esclusivi in chiaro , su tutte le piattaforme, per 35...

Il Mondiale 2026 sarà il più triste della storia del calcio

