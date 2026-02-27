Mondiale in tv | la Rai annuncia 35 partite in chiaro Dazn accordo vicino per tutto il pacchetto

La Rai trasmetterà in chiaro 35 partite del Mondiale, tra cui l'apertura, le semifinali e la finale, oltre alle partite dell’Italia. L’accordo con Dazn sembra ormai definito per coprire l’intero pacchetto, garantendo una vasta copertura televisiva dell’evento. Gli appassionati potranno seguire in modo più accessibile le partite più importanti del torneo.

La Rai ieri ha annunciato ufficialmente l’acquisizione dei diritti in chiaro per trentacinque partite del prossimo Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti, mentre, e questa è la grande novità, Dazn è in procinto di annunciare l’acquisto dei diritti per l’intero pacchetto di centoquattro incontri. E se per la tv di Stato si tratterebbe di una conferma, visto che ha sempre trasmesso almeno una parte della Coppa del Mondo ad eccezione del 2018 in Russia, per la piattaforma di live streaming sarebbe una storica prima volta. Se non è una rivoluzione, poco ci manca. La Rai, come detto, trasmetterà in esclusiva in chiaro 35 match, tra i quali quello inaugurale, le semifinali e la finale, oltre a tutte le eventuali partite della Nazionale di Gattuso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mondiale 2026, ufficiale l’accordo con la Rai: in chiaro 35 partite! L’annuncioJulian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu...

Mondiale 2026: Rai trasmetterà 35 partite in chiaro, accordo ufficialeUn accordo recente definisce una presenza significativa della Rai nel Mondiale 2026, con una proposta in chiaro che accoglie gli appassionati in modo...

