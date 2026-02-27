Mondiale 2026 la Rai trasmetterà 35 match in chiaro | sicuro quello inaugurale le semifinali e la finale

La Rai trasmetterà in chiaro 35 partite del Mondiale 2026, tra cui l'inaugurale, le semifinali e la finale. La decisione riguarda tutte le gare che saranno visibili senza abbonamento, garantendo l'accesso a un vasto pubblico. L'azienda ha comunicato ufficialmente che queste partite saranno trasmesse in diretta, offrendo così una copertura completa dell'evento sportivo.

