moncalisse un debutto frizzante a londra

Moncalisse debutta a Londra con un evento riservato, puntando su un incontro diretto con alcuni dei più stimati sommelier della città. La scelta di partecipare a questa occasione riflette la volontà di farsi conoscere nel panorama internazionale attraverso un confronto mirato e di qualità. La serata si svolge in modo intimo, senza grandi folla o allestimenti elaborati.

Moncalisse sceglie Londra per affacciarsi sui mercati esteri. Non una degustazione affollata, ma un incontro mirato con un ristretto gruppo di sommelier dei ristoranti più influenti della scena cittadina. Un debutto calibrato, quasi chirurgico, per la giovane cantina fondata nel 2016 dalle sorelle Julia e Karoline Walch, già note per la storia familiare legata a Elena Walch. Dopo la presentazione al mercato italiano lo scorso novembre, ora l’obiettivo è misurarsi con una piazza internazionale che detta tendenze e costruisce reputazioni. La scelta non è casuale. Nel biennio 2024-2025 l’export degli spumanti italiani ha toccato un valore stimato tra 1,6 e 1,7 miliardi di euro, su un totale che per il vino italiano supera gli 8 miliardi annui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

