Monaldi Bolzano alza il tiro delle accuse | niente sacchetti sterili per il cuore e medici che non sapevano l’inglese

A Bolzano, le autorità hanno aumentato le accuse riguardo alla morte di un bambino, evidenziando che non sono stati utilizzati sacchetti sterili per il cuore e che alcuni medici non conoscevano l’inglese. La vicenda, che riguarda la scomparsa di un bambino, si sta sviluppando attraverso indagini e indiscrezioni che avanzano, delineando un quadro complesso di possibili negligenze e mancanze di competenza.

La morte del piccolo Domenico si configura, ogni giorno di più, a ogni indiscrezione che trapela e a ogni aggiornamento investigativo che si aggiunge, non solo come un caso di presunta malasanità. Perché c’è di più: c’è il racconto di una “tragedia di pressapochismo” che lascia senza fiato. Emergono dettagli sempre più inquietanti sull’agonia e il decesso di un bambino di appena due anni, spirato al Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore che, secondo le indagini, sarebbe arrivato già “bruciato”. Ed è proprio in questo contesto contesto che, come ricostruiscono in queste ore Il Mattino e Open che rilancia la notizia, si delinea uno scenario operativo che rasenta l’incredibile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

