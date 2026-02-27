Sabato 28 febbraio 2026 alle 19:00 si affrontano Monaco e Angers nella partita valida per il ventiquattresimo turno di Ligue 1. Il Monaco, allenato da Pocognoli, non è riuscito a ribaltare il risultato dell’andata, che aveva visto l’Angers prevalere 3-2. La squadra monegasca saluta così la Champions League e si concentra ora sul campionato.

Ci ha provato ma il Monaco di Pocognoli non è riuscito nell’impresa di ribaltare il 3 a 2 dell’andata e saluta con onore la Champions League: testa alla Ligue1 con la sfida contro l’Angers in programma per il ventiquattresimo turno. I monegaschi al Parco dei Principi sono passati nuovamente in vantaggio come all’andata, ma hanno pagato carissimo l’ingenuità di Coulibaly, espulso per un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monaco-Angers (sabato 28 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Le Havre-Monaco (sabato 24 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiIl 6 a 1 del Bernabeu è lo specchio dell’attuale situazione del Monaco di Pocognoli, in caduta libera su tutti i fronti e oggi di scena in quel di Le...

Lens-Monaco (sabato 21 febbraio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiDopo aver sbancato il Jean Bouin di Parigi il Lens è tornato in vetta alla Ligue1 e si prepara ad affrontare quest’oggi un Monaco fresco di sconfitta...

Discussioni sull' argomento PSG agli ottavi di finale: Marquinhos e Kvara spengono le speranze del Monaco al Parco dei Principi; Calcio estero, il programma del weekend: Der Klassiker in Germania, in Inghilterra Arsenal-Chelsea, occhi puntati su Marsiglia-Lione in Ligue 1; Piacenza - Trentino (3-1) - Volley SuperLega; Monaco vs Angers SCO Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 28-02-2026.

Pronostico Monaco-Angers: almeno la faccia è salvaMonaco-Angers è una partita della ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

LIGUE 1 and Serie A Matches outcomes #SerieA #Ligue1 #lens #monaco #toulouse #ParisFC #PSG #metz #juventus #InterMilan #Lazio #lecce #cagliari #everyone - facebook.com facebook