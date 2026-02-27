Nelle ultime ore a Sanremo si è acceso un dibattito pubblico dopo che i Vigili del Fuoco hanno utilizzato un elicottero per un trasporto speciale di un uomo, che è stato poi trasportato in elisoccorso. La vicenda ha suscitato numerose discussioni sulla gestione di interventi di emergenza e sull’impiego di mezzi aerei in situazioni di urgenza. I Vigili del Fuoco hanno deciso di rompere il silenzio per fare chiarezza sulla loro operazione.

Un caso di forte dibattito pubblico ha coinvolto nelle ultime ore i Vigili del Fuoco e l’utilizzo di un loro elicottero per un trasporto speciale. A finire sotto i riflettori è stato Mogol, il celebre paroliere italiano, e sua moglie Daniela Gimmelli, trasferiti da Sanremo a Roma a bordo di un AW139 normalmente impiegato per operazioni di soccorso e elisoccorso. La notizia ha subito scatenato le reazioni del centrosinistra ligure, che ha denunciato l’uso del mezzo per finalità non emergenziali: “Incredibile: ci chiediamo se quell’elicottero sia stato tolto al servizio di elisoccorso”, hanno tuonato alcuni esponenti politici.Leggi anche:... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mogol trasportato in elisoccorso, scoppia il caso a Sanremo: i Vigili del Fuoco rompono il silenzio

