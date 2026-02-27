Modena riscopre la stella lirica | Freni a 10 anni già incantava

Modena riscopre le radici di una grande voce lirica, ricordando un talento precoce che a soli 10 anni già affascinava il pubblico locale. La città ha segnato i primi passi di un’artista che avrebbe poi conquistato il mondo della musica classica, lasciando un segno indelebile nel panorama operistico internazionale. La storia di questa interprete si intreccia con quella di Modena, testimoniando un legame duraturo con la scena musicale.

Mirella Freni, la voce che incantò Modena già a 10 anni Modena celebra un legame speciale con la storia della lirica: Mirella Freni, una delle più grandi soprani del XX secolo, ha avuto i suoi primi passi artistici proprio in questa città, con un debutto che risale al 1946. Oggi, a 80 anni dalla fondazione del giornale locale, si riscopre come il Resto del Carlino abbia documentato fin dall'inizio la carriera di questa straordinaria artista, che da bambina si esibì in una rassegna di canto organizzata dall'Enal. La sua storia è un esempio di talento precoce e di amore per la musica che ha attraversato decenni, lasciando un segno indelebile non solo a Modena ma in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

