missione clou a livorno ariete serve accelerare

L'Ariete si trova a Livorno per conquistare punti fondamentali nel girone F di serie B2 femminile. La squadra ha l'obiettivo di mantenere il passo e continuare la corsa nei playoff. La partita rappresenta un momento chiave della stagione, con tutte le energie rivolte a ottenere il miglior risultato possibile. La tensione si fa sentire in campo, mentre si cerca di ottenere un vantaggio decisivo.

A Livorno per i tre punti. Lo sprint playoff è lanciato nel girone F di serie B2 femminile e l’Ariete non può rallentare. Domani sera in casa della Perullo Livorno (fischio di inizio alle 21, arbitri Calandra e Crovetti) la squadra di Massimo Nuti deve cercare di portare a casa l’intera posta in palio. Tra Prato ed i tre punti c’è però la voglia e la necessità di successo delle ragazze di casa che, ultime in graduatoria, affidano proprio al match con l’Ariete le residue speranze di permanenza in categoria. Prato arriva a questo match dopo la vittoria con Albenga. Le labroniche, invece, giungono alla sfida di domani sera dopo la sconfitta con Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

