Mirko Budri, 57 anni, è rimasto sepolto dalla neve dopo essere stato travolto da una valanga in Alta Valle Spluga. Due giorni prima dell’incidente aveva festeggiato il suo compleanno. Le operazioni di recupero sono ancora in corso, e si attende che la montagna possa restituire il corpo dell’uomo.

Probabilmente la montagna restituirà il corpo di Mirko Budri, il 57enne di Rozzano travolto da una valanga in Alta Valle Spluga il 15 febbraio, dopo il disgelo. Solo allora, quando avranno un corpo su cui pregare, amici e familiari potranno dargli l’ultimo saluto. Il corpo di Mirko, travolto dalla valanga, potrebbe trovarsi sepolto sotto la neve o essere finito nel lago ghiacciato. L’uomo, che viveva a Ponte Sesto con la moglie Franca, era un grande amante della montagna e della neve, oltre che uno sportivo appassionato. Lavorava come manager nella concessionaria Fratelli Giacomel. Aveva festeggiato il compleanno appena due giorni prima del dramma, il 13 febbraio, scegliendo — come spesso accadeva — di trascorrerlo sulla neve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mirko Budri sepolto dalla neve. Due giorni prima del dramma aveva compiuto 57 anni

