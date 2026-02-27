Minacce al sindaco di Aquilonia CISL Irpinia Sannio | Solidarietà ad Antonio Caputo

La Cisl Irpinia Sannio ha espresso solidarietà al sindaco di Aquilonia, Antonio Caputo, dopo le minacce ricevute. La dichiarazione è arrivata in seguito agli eventi che hanno coinvolto il primo cittadino del comune, senza ulteriori dettagli sui fatti o sulle motivazioni. La nota si concentra sulla vicinanza dell'organizzazione al sindaco e sulla condanna delle minacce.

La Cisl IrpiniaSannio esprime piena solidarietà al Sindaco del comune di Aquilonia Dott. Antonio Caputo per quanto accaduto nei riguardi della sua persona. Condanna fermamente le gravi minacce ed intimidazioni ricevute che colpiscono anche l’intera comunità da lui rappresentata e gli stessi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

