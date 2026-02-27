Millennial risparmiano più degli Zoomer | gli italiani e i loro vizi

Secondo recenti dati, i Millennials tendono a mettere da parte più soldi rispetto agli Zoomer, anche in tempi di crisi economica. Molti italiani, infatti, fanno piccoli acquisti extra ogni mese, nonostante le sfide legate all’aumento dei prezzi e alle difficoltà di risparmio. La tendenza si manifesta in modo diffuso tra le diverse fasce di età, influenzando le abitudini di spesa quotidiane.

Un italiano su due si concede una spesa extra ogni mese, nonostante il carovita e le difficoltà a risparmiare. Lo rivela un'indagine condotta da SumUp e Dynata, che ha coinvolto 1.500 persone. Le gratificazioni preferite? Cene al ristorante, abbigliamento e brevi viaggi. I Millennial si rivelano i più disciplinati nel risparmio, mentre solo il 7,7% degli uomini e il 9,1% delle donne non riesce a mettere da parte denaro per imprevisti. In un contesto economico incerto, gli italiani non rinunciano a piccoli piaceri. Secondo uno studio condotto da SumUp e Dynata, il 62,5% degli italiani si concede almeno una volta al mese una spesa extra, considerata un modo per gratificarsi dopo periodi di stress o lavoro intenso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

