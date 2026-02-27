Milano tram deraglia in viale Vittorio Veneto | mezzo contro un edificio e persone incastrate

Un tram della linea 9 ha deragliato nel pomeriggio a Milano, finendo contro un edificio in viale Vittorio Veneto tra piazza Repubblica e Porta Venezia. Il mezzo si è schiantato causando l’incidente e risultano persone incastrate tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre i coinvolti e mettere in sicurezza l’area. La circolazione sulla linea è sospesa.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 16. Secondo le prime informazioni, il convoglio avrebbe improvvisamente perso l’aderenza ai binari per cause ancora da chiarire, terminando la corsa contro la facciata di un palazzo e investendo alcune persone. Al momento si segnalano feriti e alcune persone rimaste incastrate sotto il mezzo. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. I sanitari stanno prestando assistenza ai feriti mentre proseguono le manovre per liberare chi si troverebbe sotto il tram. Non è ancora chiara la... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Deraglia tram a Milano e finisce contro un edificio: “Persone incastrate sotto il mezzo”Un tram è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento...

Tram deraglia a Milano e finisce contro un edificio, investite alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

Tram deraglia a Milano e finisce contro un edificio. Diversi feriti e persone incastrate

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzoPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it

Tram deraglia a Milano, almeno otto feriti graviVigili del fuoco in azione, in questo momento in viale Vittorio Veneto, a Milano, per il deragliamento di un tram della linea 9. Cinque, in tutto, i ... iltempo.it

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone È accaduto in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia - facebook.com facebook

