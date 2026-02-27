Milano | tram deraglia in centro e finisce contro un palazzo Feriti e persone travolte

Un tram della linea 9 si è staccato dai binari nel centro di Milano, nel viale Vittorio Veneto, poco dopo le 16 di oggi, 27 febbraio 2026. Il veicolo ha proseguito la corsa finendo contro un palazzo e ha causato feriti tra i passanti e le persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

MILANO – Un tram della linea 9 è deragliato questo pomeriggio, 27 febbraio 2026, poco dopo le 16, nel viale Vittorio Veneto. Ci sarebbero feriti e persone rimaste incastrate nel mezzo. Il convoglio proveniva da piazza della Repubblica ed era diretto verso Porta Venezia. Dalle prime indicazioni il mezzo dopo essersi sganciato dalla linea ferrata per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio. Si segnalano al momento almeno una decina di feriti già soccorsi dal personale sanitario, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre ancora un passeggero rimasto incastrato. Cinque i mezzi inviati dalla sede centrale di via Messina sul posto per un totale di 25 uomini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

