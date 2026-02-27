Milano tram deraglia e si schianta contro un palazzo | due morti e oltre 40 feriti | Il conducente | Ho avuto un malore

A Milano un tram è deragliato e si è schiantato contro un palazzo, provocando due morti e oltre 40 feriti. Tra le vittime ci sono un passante rimasto incastrato sotto il veicolo e un passeggero. Il conducente ha riferito ai colleghi di aver avuto un malore durante il viaggio. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

A Milano un tram della linea 9 è deragliato alle ore 16 di venerdì 27 febbraio mentre stava procedendo su viale Vittorio Veneto, in direzione Porta Venezia. Il bilancio vede due morti - entrambi uomini - e oltre 40 feriti, di cui due in gravi condizioni. Una delle due vittime è un italiano di 60 anni di Abbiategrasso (Milano), rimasto incastrato sotto il mezzo; la seconda è un cittadino senegalese che si trovava a bordo del tram e che è morto poco dopo l'arrivo in codice rosso al Niguarda. Ancora da stabilire le cause dello schianto, anche se il conducente ha spiegato di aver "avuto un malore"., "Mi sono sentito male, ho avuto un malore", è quanto avrebbe detto il conducente ad alcuni colleghi intervenuti in viale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

