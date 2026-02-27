Milano tram deraglia e investe i passanti | due morti 38 i feriti Il procuratore Viola | Un impatto devastante – Foto e video

A Milano un tram della linea 9 è deragliato e ha investito i passanti, causando due morti e 38 feriti. Tra le vittime ci sono un uomo di circa 60 anni di Rozzano e una persona straniera. Il procuratore ha definito l’incidente “un impatto devastante”. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Sono due le vittime del deragliamento di un tram della linea 9 a Milano. Si tratterebbe di un 60enne di Rozzano, mentre l’altra vittima è straniera. Il primo attraversava la strada, il secondo, secondo quanto sostenuto dal sindaco Sala, era presente sul mezzo. Il bilancio, provvisorio inoltre è di almeno 38 feriti. Tutti passeggeri del tram. Il mezzo ha finito la propria corsa fuori dai binari schiantandosi contro un edificio e investendo delle persone, una delle quali si trovano ancora incastrata sotto il mezzo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio, in viale Vittorio Veneto. Il tram stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia quando ha affrontato la curva per via Lazzaretto, forse a velocità eccessiva. 🔗 Leggi su Open.online

Milano, tram deraglia e investe i passanti: 2 morti e 38 feriti. In un filmato il momento dell’impatto | VIDEOÈ di due morti e 38 feriti il bilancio dell’incidente avvenuto a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato per motivi che sono ancora da...

Milano, tram deraglia e investe alcuni passanti: due morti e 38 feritiUn tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio...

DIRETTA - Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 38 feritiDue morti e 38 feriti: è il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano. La prima vittima accertata è un pedone di 60 anni, investito dal tram prov ... msn.com

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: 2 morti e 37 feritiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

Milano, ecco il momento in cui il tram è deragliato. #Tg1 - facebook.com facebook

Tram deragliato a #milano, il video choc: il mezzo che si inclina su un lato, esce dai binari e invese i passanti x.com