Milano tram deraglia e investe diversi passanti | due morti e oltre 40 feriti | Il conducente | Ho avuto un malore

A Milano un tram è deragliato e ha investito diversi passanti, causando due morti e più di 40 feriti. Il conducente ha dichiarato di aver avuto un malore durante l’incidente. Il sindaco ha precisato che lo scambio ferroviario era orientato verso sinistra, mentre l’autista avrebbe dovuto mantenere la direzione dritta. La situazione rimane sotto stretta osservazione delle autorità.

Un tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio Veneto, mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il bilancio purtroppo parla di due vittime, due uomini, e oltre 40 feriti, di cui due in gravi condizioni. Una delle vittime è un uomo italiano di 60 anni residente ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. La seconda vittima è un senegalese che si trovava a bordo del tram: trasportato in codice rosso al Niguarda, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Ancora da stabilire le cause dell'incidente. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Milano e vicinanza alle famiglie delle vittime. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

