Milano tram deraglia e investe alcune persone | un morto e 38 feriti

A Milano un tram è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio, causando un morto e 38 feriti. L'incidente si è verificato nel centro della città e le forze dell'ordine stanno valutando la situazione. La linea del tram è stata temporaneamente sospesa e le operazioni di soccorso sono in corso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

Un tram, il numero 9, è deragliato a Milano intorno alle 16 mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il bilancio, non ancora definitivo, parla di una vittima, un uomo, e 38 feriti, di cui uno in gravi condizioni., I feriti soccorsi sarebbero per la maggior parte passeggeri che erano a bordo del mezzo - un veicolo entrato in servizio da poche settimane - uscito dai binari e finito contro un negozio. Al momento del deragliamento, il tram era infatti pieno di persone che, per l'impatto, sono cadute per terra. La vittima, invece, è stata recuperata sotto il mezzo deragliato ed era quindi con tutta probabilità un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto.