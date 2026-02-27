Milano ko con l' Hapoel a Tel Aviv E la strada per i play-in è sempre in salita

Milano perde in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv in una partita serrata, conclusa con il punteggio di 92-86. La squadra ha affrontato l'incontro senza alcuni dei suoi principali giocatori, che sono stati assegnati alla Nazionale, mentre LeDay si è distinto come il miglior realizzatore. La sfida si è rivelata difficile per i milanesi, che continuano a dover affrontare una strada complessa verso i play-in.

Milano, senza Tonut, Flaccadori e Mannion concessi alla Nazionale, cade a Tel Aviv 92-86. È la prima volta che l'Olimpia torna in Israele dalla primavera del 2023, prima che le formazioni locali fossero forzate per motivi di sicurezza a svolgere l’attività internazionale in campo neutro. La grande difesa dell’Hapoel nel quarto periodo fa la differenza. Decisivo un ottimo Bryant, che chiude a quota 25 punti e 8 assist. Quindicesimo ko in 29 partite per l’EA7, il secondo di fila, che complica ulteriormente la corsa al play-in. Per gli uomini di Itoudis è la diciassettesima vittoria, la prima dopo 5 sconfitte consecutive. Non bastano 22 punti di LeDay. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano ko con l'Hapoel a Tel Aviv. E la strada per i play-in è sempre in salita L’Olimpia lotta ma si inchina all’Hapoel Tel Aviv: play-in sempre più in bilicoMilano, 26 febbraio 2026 – L’Eurolega è più amara dell’Italia per l’Olimpia Milano che dopo la vittoria della Coppa Italia non riparte con il piede... Olimpia Milano vola a Tel Aviv per la sfida EuroLeague contro l'HapoelIl ritorno in campo dell’Olimpia Milano in EuroLeague propone una sfida cruciale in trasferta contro l’Hapoel Tel Aviv, all’orizzonte di una stagione... Discussioni sull' argomento Di Francesco e Gabriel analizzano il KO con l'Inter Streaming; Allianz Milano chiude la stagione regolare in bellezza: Cuneo ko 3-0; Team Tirinzoni ko con la Svezia, il primo oro olimpico resta un tabù; Udinese ko con un rigore di Bernardeschi, terza vittoria di fila per il Bologna. L’Olimpia ci prova con tutto quello che ha: non basta a Tel Aviv, 92-86 Game recap tinyurl.com/euv3rna5 #ForzaOlimpia x.com MILANO SCONFITTA A TEL AVIV L'Olimpia Milano resiste all'Hapoel Tel Aviv BC - ma nell'ultimo periodo deve cedere all'intensità e alla voglia di tornare a vincere degli israeliani. facebook