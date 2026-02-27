Milano giallo via Nerino | arrestato in Spagna figlio della vittima

La polizia di Stato, su disposizione della Procura di Milano, ha arrestato in Spagna un uomo ritenuto figlio della vittima di un episodio avvenuto in via Nerino. L’arresto avviene nell’ambito di un’indagine in corso e segue un’operazione di polizia coordinata tra le autorità italiane e spagnole. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità delle persone coinvolte.