Milano giallo via Nerino | arrestato in Spagna figlio della vittima
La polizia di Stato, su disposizione della Procura di Milano, ha arrestato in Spagna un uomo ritenuto figlio della vittima di un episodio avvenuto in via Nerino. L’arresto avviene nell’ambito di un’indagine in corso e segue un’operazione di polizia coordinata tra le autorità italiane e spagnole. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità delle persone coinvolte.
Svolta nell’omicidio di Alexander Adarich nel B&B di via Nerino a Milano: arrestato per sequestro di persona il figlio trentenne IgorMilano, 27 febbraio 2026 – Svolta nell’omicidio di Alexander Adarich, l'ex banchiere ucraino morto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso.
Milano, svolta nel giallo di via Nerino: arrestato in Spagna il figlio del banchiere ucraino precipitato dalla finestra del b&bIl figlio 34enne avrebbe partecipato al sequestro del padre per costringerlo a trasferire 250mila euro in criptovalute. Era l'unica persona presente nella stanza al momento del tragico volo ... milano.corriere.it