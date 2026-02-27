Durante la Milano Fashion Week sono stati presentati diversi look di trucco e acconciature per la stagione AutunnoInverno 2026-27. Gucci ha mostrato uno smokey eyes nero intenso, mentre Prada ha proposto un trucco total black con un tocco di imperfezione. Altre collezioni hanno svelato nuove tendenze di beauty look e acconciature da prendere in considerazione.

Dalle passerelle Autunnoinverno 2026-27 tutte le tendenze make-up e capelli da scoprire, replicare e votare +++dropcap La Milano Fashion Week quest'anno si contende i riflettori con Sanremo. La prima giornata è cominciata con il romanticismo etereo di Luisa Beccaria seguita con la creatività fiabesca di Antonio Marras. Il debutto più atteso è stato senza dubbio quello di Maria Grazia Chiuri alla direzione creativa di Fendi per una sfilata che si è configurata come una dichiarazione d'intenti. Nel trucco spicca il dettaglio della matita bianca dentro la rima cigliare, insieme ai capelli dai ciuffi svolazzanti fermati in una coda bassa, manifesto di leggerezza e di bellezza senza troppo impegno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano Fashion Week, lo smokey eyes nero di Gucci, il trucco total black imperfetto di Prada e gli altri beauty look

Milano Fashion Week, gli occhi bordati di nero di Prada e il trucco spontaneo di Max MaraDalle passerelle Autunno/inverno 2026-27 tutte le tendenze make-up e capelli da scoprire, replicare e votare +++dropcap La Milano Fashion Week...

Milano Fashion Week, Elodie da Prada con lob in stile old money e gli altri beauty look delle starL'eleganza in prima fila da Max Mara che ha sfilato al Palazzo del ghiaccio di via Piranesi.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Milano Fashion Week, attesa per lo show di Prada. E da Emporio Armani si aspettano i campioni olimpici; Questi sono i brand emergenti che non vediamo l'ora di vedere alla Milano Fashion Week autunno inverno 2026 2027; Milano Fashion Week 2026: i debutti e le sfilate più importanti delle prime giornate; Tutti gli eventi da non perdere durante la Milano Fashion Week 2026.

Laila Hasanovic con la giacca di camoscio color sabbia modello sahariana e minidress: la fidanzata di Sinner alla Milano Fashion Week 2026Mentre il fidanzato Jannik Sinner si appresta a disputare il torneo di Indian Wells, la modella danese Laila Hasanovic è protagonista alla Milano Fashion Week 2026 ... vogue.it

Le nostre flash review dalle passerelle della Milano Fashion Week Autunno Inverno 2026 2027, giorno 4Carosello in continuo upload. Per scoprire stili e suggestioni della moda all’ombra della Madonnina. elle.com

Teleambiente. . Attivisti provenienti da tutta Europa hanno protestato fuori dalla sfilata di Fendi nel secondo giorno della #MilanoFashionWeek, chiedendo all’ente organizzatore dell’evento, la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), di adottare una p - facebook.com facebook

Demna debutta alla Milano Fashion Week con una sfilata che noi di Vogue Italia vi raccontiamo in diretta, un look dopo l'altro x.com