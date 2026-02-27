Durante la Milano Fashion Week, i tableaux vivant di Luisa Beccaria hanno attirato l’attenzione per la loro eleganza, mentre gli abiti scultura di Antonio Riva hanno suscitato ammirazione tra il pubblico. Emporio Armani si conferma tra i protagonisti della manifestazione, mentre Martino Midali ha presentato una panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Prima la corsa alle Anteprime, poi la caccia all’invito. Una fashion week chic, non urlata, non strombazzata. I numeri ci sono e sono confortanti. Nuove firme promettenti e quelle consolidate. Si comincia con “Anteprima” disegnata dalla designer giapponese Izumi Ogino che l’eleganza se la porta nel dna. Il bianco neve é per lei una tela e sui pantaloni imprime in rilievo una cintura ton sur ton, mentre le borse sono una nuova di plastica riciclata. Izumi sarà presente anche alla prossima Biennale di Venezia del 2026 al Padiglione Giappone con un’installazione composta da 100 bambole “Grass Babies, Moon Babies”. Maestro. E’ intitolata cosi’ la bellissima sfilata di Emporio Armani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano Fashion Week, da incanto i tableaux vivant di Luisa Beccaria, fanno sognare gli abiti/scultura di Antonio Riva

Milano Fashion Week, il beauty look di Antonio Marras che è pura magiaDalle passerelle Autunno/inverno 2026-27 tutte le tendenze make-up e capelli da scoprire, replicare e votare +++dropcap Al via la Milano Fashion Week...

Milano Fashion Week, si comincia con il beauty look di Antonio Marras che è pura magiaDalle passerelle Autunno/inverno 2026-27 tutte le tendenze make-up e capelli da scoprire, replicare e votare +++dropcap Al via la Milano Fashion Week...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Milano Fashion Week 2026: i debutti e le sfilate più importanti delle prime giornate; Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate A/I 2026-27; Milano Fashion Week: chi sfila oggi e il debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi; Milano Fashion Week: queste sono le sfilate da non perdere.

Elodie snobba Sanremo: alla Milano Fashion Week arriva da regina tutta solaElodie snobba Sanremo: alla Milano Fashion Week arriva da regina tutta sola e i suoi look fanno impazzire tutti ... gossip.it

Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, debutta alla Milano Fashion Week: con la sua bellezza romantica è simbolo della nuova generazione di modelleHa seguito le orme da modella della mamma, sfilando per la prima volta 18enne da Dior. La vediamo ora anche alla Milano Fashion Week, con la sua bellezza che ricorda i canoni delicati e malinconici de ... vogue.it

Milano Fashion Week: da Fendi brillano Jessica Alba e la figlia Haven con un beauty look coordinato (ma diverso) - facebook.com facebook

La Milano Fashion Week inizia con una parata di power look impeccabili. Giocando con il bianco e nero, più il tocco fondamentale di una it-bag di carattere x.com