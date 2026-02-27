Milano ex banchiere ucraino precipitato dalla finestra | arrestato il figlio in Spagna

Un uomo di nazionalità ucraina, ex banchiere e manager, è morto il 23 gennaio scorso dopo essere caduto da una finestra di un bed and breakfast in via Nerino a Milano. Le autorità italiane hanno emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti del figlio dell’uomo, che si trova attualmente in Spagna. La vicenda riguarda le indagini sulla morte dell’ex banchiere.

Un nuovo sviluppo nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l’ex banchiere e manager precipitato lo scorso 23 gennaio da un b&b di via Nerino a Milano, ha portato all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo in Spagna. La misura, emessa dalla Procura di Milano, riguarda il figlio di Adarici, un uomo di 34 anni, accusato di sequestro aggravato connesso alla morte del padre. Le indagini condotte dalla Polizia di Stato hanno evidenziato come l’azione del figlio sia stata qualificata come concorso in sequestro. L’obiettivo sarebbe stato ottenere con la forza un trasferimento di fondi in criptovalute, un’operazione che avrebbe potuto avere conseguenze economiche rilevanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milano, ex banchiere ucraino precipitato dalla finestra: arrestato il figlio in Spagna Banchiere ucraino precipitato a Milano, in via Nerino: arrestato in Spagna il figlioNell’ambito dell’inchiesta per la morte del banchiere ucraino Alexandru Adarici, deceduto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso, dopo essere... Milano, banchiere ucraino precipitato in via Nerino: figlio arrestato in SpagnaMandato di arresto europeo per il reato di sequestro di persona aggravato dalla morte del soggetto, nei confronti del figlio 34enne di Alexandru... Banchiere ucraino morto a Milano, arrestato il figlio. «Lo sequestrò per 250mila euro in cripto» Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Milano, giallo ex banchiere ucraino morto: arrestato il figlio in Spagna; Milano, giallo via Nerino: arrestato in Spagna figlio della vittima; Euro digitale, la fake news del Grande Fratello; Umberto Eco, 10 anni dalla morte della scrittore: storia e libri. Banchiere ucraino morto il 23 gennaio a Milano, arrestato il figlio in SpagnaPer Igor Adarici, figlio di Alexandru, eseguito un mandato di arresto europeo con l'accusa di sequestro di persona aggravato dalla morte del soggetto. L'uomo era stato trovato morto dopo la caduta dal ... rainews.it Banchiere ucraino precipitato dal b&b a Milano, arrestato il figlio in Spagna. «Sequestrò il padre per avere 250mila euro in criptovalute»Svolta nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l’ex banchiere e manager d’affari di 54 anni precipitato lo scorso 23 gennaio da una finestra di un B&B in via Nerino, ... ilgazzettino.it Svolta nel giallo sulla morte, a Milano, di un ex banchiere ucraino, precipitato il 23 gennaio scorso da un b&b. arrestato il figlio in Spagna. x.com Il 34enne è accusato di aver partecipato al sequestro dell'ex banchiere precipitato a Milano per estorcere 250mila euro in criptovalute - facebook.com facebook