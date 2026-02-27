Milano deraglia tram della linea 9 Le immagini dei vigili del fuoco – Il video

A Milano, un tram della linea 9 è deragliato nella zona di Porta Venezia. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell’incidente per soccorrere i feriti. Sono state condivise delle immagini che mostrano le operazioni di soccorso e le condizioni dei mezzi coinvolti. L’evento ha attirato l’attenzione sulla situazione del trasporto pubblico nella città.

Queste le immagini, girate dai vigili del Fuoco presenti sul posto per soccorrere i feriti del deragliamento di un tram della linea 9 a Milano, in zona Porta Venezia. Due le vittime. I feriti, 38, sono tutti passeggeri del mezzo che ad alta velocità è uscito dai binari, poco dopo le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio, in viale Vittorio Veneto. «In attesa di comprendere come sia potuto accadere un fatto tanto grave che, purtroppo, dalle prime notizie, ha provocato il decesso di una persona e il ricovero di un ferito in codice rosso, ringrazio la macchina del soccorso dell’emergenza entrata prontamente in funzione per garantire assistenza a tutti i cittadini rimasti coinvolti nell’incidente», ha dichiarato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, commentando in una nota lo schianto. 🔗 Leggi su Open.online

