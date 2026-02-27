Milano banchiere ucraino precipitato in via Nerino | figlio arrestato in Spagna

Questa mattina a Milano, la Polizia di Stato, sotto la supervisione della Procura, ha eseguito un arresto in Spagna di un uomo sospettato di essere il figlio di un banchiere ucraino precipitato in via Nerino. La vicenda riguarda i dettagli di un episodio avvenuto nella zona centrale della città e coinvolge interventi delle forze dell'ordine. La ricostruzione completa dei fatti è ancora in corso.

Mandato di arresto europeo per il reato di sequestro di persona aggravato dalla morte del soggetto, nei confronti del figlio 34enne di Alexandru Adarici, deceduto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso Le attività investigativa svolta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Milano, con l'ausilio del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e in raccordo informativo con Europol e Eurojust, hanno permesso di ricostruire un grave quadro indiziario a carico del 34enne che ha consentito alle forze di polizia spagnole, in particolare al Mossos d'Esquadra di Barcellona - CGIC (Comissaria General...