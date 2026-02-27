Milan | indiscrezioni sul calciomercato

Il calciomercato del Milan si sta scaldando in queste ore, con voci che suggeriscono un possibile acquisto a parametro zero per la prossima stagione. Tuttavia, fonti vicine alla società smentiscono qualsiasi interesse reale per Casemiro, mentre le discussioni sono ancora in fase di sviluppo e nulla è stato ufficializzato.

Il calciomercato del Milan si infiamma in queste ore con indiscrezioni su un possibile colpo a parametro zero per la prossima stagione, ma le voci più accreditate smentiscono un interesse concreto per Casemiro. Il centrocampista brasiliano, 34 anni compiuti a febbraio, lascerà il Manchester United a fine stagione 202526, quando scadrà il suo contratto senza rinnovo. United ha già comunicato ufficialmente l’addio a parametro zero a giugno 2026, dopo una carriera di alto livello segnata da cinque Champions League vinte con il Real Madrid e un ruolo chiave nei Red Devils. Nelle scorse settimane, media inglesi e italiani hanno accostato Casemiro al Milan, ipotizzando un reunion con l’ex compagno Luka Modric (arrivato a parametro zero l’estate scorsa e in ottima forma a San Siro). 🔗 Leggi su Dailymilan.it

