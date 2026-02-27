Milan ecco Jashari | Voglio conquistare la fiducia di tutti in campo Sto cercando di imparare da Modric

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha parlato a ‘Milan Tv’ condividendo le sue impressioni dopo le prime settimane in squadra. Ha dichiarato di voler conquistare la fiducia di compagni e allenatore e di essere impegnato a migliorare, cercando di imparare da Luka Modric. Le sue parole si concentrano sui primi passi nel club e sulla volontà di crescere nel ruolo.

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari, dopo le parole rilasciate ai microfoni di 'SportMediaset', è stato intervistato anche dal canale tematico rossonero 'Milan Tv'. Tanti i temi toccati dallo svizzero, tra cui i primi mesi non semplici, l'assist per Leao col Como, ma anche i prossimi impegni e la possibilità di allenarsi e giocare al fianco di una leggenda come Luka Modric. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sui primi mesi della stagione: "All'inizio è stato sicuramente difficile perché sono arrivato qui dopo un lungo periodo di trattative e poi, dopo tre o quattro settimane, è arrivato l'infortunio: è stato un episodio sfortunato.

