Il Milan si trova all’ultimo posto in Europa per pressing, secondo un indice del Cies che analizza le 96 squadre dei cinque principali campionati. Al contrario, il Como si posiziona al primo posto in questa classifica. Nel frattempo, Allegri e Fabregas continuano il loro scontro sul campo, mentre si delineano le differenze nelle strategie di pressing tra le squadre.

Due più lontani di Allegri e Fabregas, in questo calcio, sono impossibili da trovare. Hanno età diverse, approcci diversi, si stanno cordialmente antipatici. e almeno una volta, nemmeno cordialmente. Cies, in una ricerca pubblicata in queste ore, li propone come due capiscuola: Fabregas il primo dei pressatori, Allegri il re del blocco basso. Cies ha utilizzato i dati di Impect per elaborare quattro classifiche sul pressing, poi le ha unite per arrivare a un ranking delle squadre che fanno più e meno pressione in Europa. Se si considerano le 96 squadre dei cinque grandi campionati - Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 - si scopre che il Como ha l'indice più alto, il Milan il più basso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan è ultimo per pressing in Europa. Chi è primo? Il Como. Allegri-Fabregas, lo scontro continua

Scintille tra Allegri e Fabregas: la ricostruzione dello scontro dopo Milan-Como

Milan-Como, le scintille tra Allegri e Fàbregas: retroscena e dinamiche dello scontro

