Migliori ospedali al mondo il verdetto | il Santa Maria di Udine scivola di sei posizioni

L’ospedale di Udine si trova al 39esimo posto su 133 strutture italiane nella classifica dei migliori ospedali al mondo pubblicata da Newsweek con Statista per il 2026. In questa graduatoria, l’istituto scivola di sei posizioni rispetto all’anno precedente. La classifica si basa su vari indicatori di qualità e performance delle strutture sanitarie.

L’ospedale di Udine si colloca al 39esimo posto su 133 ospedali italiani nella classifica 2026 dei migliori ospedali del mondo pubblicata da Newsweek in collaborazione con Statista. Un dato che racconta una realtà solida, inserita nel panorama delle strutture di riferimento a livello nazionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Ospedali, il ranking Newsweek. Il Santa Maria nella classifica dei migliori ospedali italianiTredici ospedali dell’Emilia-Romagna nella classifica ‘Newsweek Best Hospitals 2026’, che ogni anno stila l’elenco delle migliori strutture al mondo...

Tonfo per la sanità ravennate: Santa Maria delle Croci fuori dalla classifica dei cento migliori ospedali d'ItaliaL'ospedale di Ravenna perde undici posizioni e si conferma fanalino di coda in Romagna.

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: I migliori ospedali al mondo nel 2026, un solo italiano nella top 50: la classifica; Ci sono tre strutture milanesi nella classifica dei migliori ospedali al mondo: ecco quali sono; Migliori ospedali al mondo nel 2026: 14 strutture italiane in classifica; Gemelli di Roma, Niguarda e Humanitas di Milano: ecco i tre ospedali top italiani nella classifica mondiale.

Quattordici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo, primo il Gemelli. Tra i pediatrici al top il Bambino GesùPubblicata la lista stilata ogni anno da Newsweek. Il policlinico romano al 33esimo posto, seguito al 43esimo posto dal Niguarda e al 51esimo posto dal ... avvenire.it

Quali sono i migliori ospedali al mondo nel 2026, un solo centro italiano in top 50: la classifica NewsweekI primi 5 ospedali a livello mondiale sono risultatu la statunitense Mayo Clinic-Rochester (Rochester, Minnesota), il Toronto General-University Health Network (Canada), la Cleveland Clinic (Usa), il ... fanpage.it

Ti proteggerò dalle paure della ferrovia Dai turbamenti dei ritardi a Santa Maria Dalle ingiustizie e dagli inganni del Sorrento Dai fallimenti che per sua natura causerà Ti solleverò dai dolori e dai tanfi di sudore Dalle soppressioni e le avarie Supererò le corren - facebook.com facebook

#Cinema | "Le campane di Santa Maria" di #LeoMcCarey con #IngridBergman e #BingCrosby Stasera #27febbraio in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky Il giovane Padre O'Malley viene inviato nella parrocchia di S. Maria dove fra l'altr x.com