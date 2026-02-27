Michele Santoro dice che c' è più democrazia in Russia che in Ucraina
Michele Santoro ha affermato che in Russia c’è più democrazia rispetto all’Ucraina durante la trasmissione Piazzapulita su La7. Ha dichiarato che in Ucraina non esiste una democrazia efficace e consolidata. Le sue parole sono state pronunciate in diretta televisiva, senza ulteriori commenti o approfondimenti.
"Non c'è una democrazia efficiente e consolidata in Ucraina", ha detto Michele Santoro a Piazzapulita su La7. La replica del conduttore Corrado Formigli: "Più che in Russia sicuramente" Io non penso proprio", insiste Santoro. "Penso che la dialettica politica sia molto più forte in Russia che in Ucraina, dove i partiti sono stati proibiti". "Questa narrazione che contrappone la Russia, cattiva e autocratica, all'Ucraina democratica e civile è una narrazione totalmente falsa", ha detto ieri sera Santoro. "Su questo dissento", è intervenuto Formigli, "in Russia abbiamo ancora i gulag con i detenuti politici". Ma a questo punto Santoro l'ha buttata sull'accusa ai media italiani, che non mostrerebbero gli aspetti controversi delle politiche di Kyiv: "Non si vede mai un'immagine per esempio dei giovani che resistono all'arruolamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
