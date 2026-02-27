Michele Santoro ha affermato che in Russia c’è più democrazia rispetto all’Ucraina durante la trasmissione Piazzapulita su La7. Ha dichiarato che in Ucraina non esiste una democrazia efficace e consolidata. Le sue parole sono state pronunciate in diretta televisiva, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

"Non c'è una democrazia efficiente e consolidata in Ucraina", ha detto Michele Santoro a Piazzapulita su La7. La replica del conduttore Corrado Formigli: "Più che in Russia sicuramente" Io non penso proprio", insiste Santoro. "Penso che la dialettica politica sia molto più forte in Russia che in Ucraina, dove i partiti sono stati proibiti". "Questa narrazione che contrappone la Russia, cattiva e autocratica, all'Ucraina democratica e civile è una narrazione totalmente falsa", ha detto ieri sera Santoro. "Su questo dissento", è intervenuto Formigli, "in Russia abbiamo ancora i gulag con i detenuti politici". Ma a questo punto Santoro l'ha buttata sull'accusa ai media italiani, che non mostrerebbero gli aspetti controversi delle politiche di Kyiv: "Non si vede mai un'immagine per esempio dei giovani che resistono all'arruolamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Michele Santoro dice che c'è più democrazia in Russia che in Ucraina

Santoro fa impazzire Formigli: "Più democrazia in Russia che in Ucraina"Nel corso dell’ultima puntata di Piazzapulita, giovedì 26 febbraio su La7, si è acceso il confronto tra Michele Santoro e Corrado Formigli.

Leggi anche: Ucraina, Santoro: “C’è più democrazia in Russia”

Temi più discussi: Botta e risposta tra Santoro e Formigli: Non credo che l’Ucraina sia più democratica della Russia, Dissento; Santoro a Piazzapulita: Più democrazia in Russia che in Ucraina. E Formigli non ci sta; Ucraina, Santoro: C’è più democrazia in Russia; Ucraina, Santoro: C’è più democrazia in Russia.

Michele Santoro dice che c'è più democrazia in Russia che in UcrainaNon c'è una democrazia efficiente e consolidata in Ucraina , ha detto Michele Santoro a Piazzapulita su La7 . La replica del co ... ilfoglio.it

Ucraina, Santoro: C'è più democrazia in RussiaIl giornalista ospite di Formigli a Piazzapulita: 'Penso che la dialettica politica sia molto più forte in Russia che in Ucraina, dove i partiti sono stati proibiti' ... adnkronos.com

Il commento di Michele Santoro sull'opposizione. #piazzapulita - facebook.com facebook