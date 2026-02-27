Michele Bravi | Mia mamma è disperata con me dice che serve l' antitetanica in casa mia – Il video

Un cantante ha condiviso un video in cui racconta che sua madre è molto preoccupata per lui, perché ritiene indispensabile avere l'antitetanica in casa. Ha spiegato anche di avere problemi con il disordine e di non essere molto bravo nelle pulizie domestiche. Il video è stato pubblicato durante un evento musicale a Sanremo.

(Agenzia Vista) Sanremo, 27 febbraio 2026 "Mia madre è disperata con me, perchè io ho il disordine dentro, non sono bravo con le pulizie." Così il cantante Michele Bravi a margine della conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Michele #Bravi, in gara tra i 30 big del Festival di Sanremo, ha svelato in conferenza stampa, il nome della sua chat di famiglia: "Posso dirlo Giochiamo con il nome Bravi e si chiama 'Bravi col cu... degli altri". #sanremo2026 #festivaldisanremo - facebook.com facebook

Michele Bravi: feticista dei pupazzi #Striscialanotizia @SanremoRai #Sanremo2026 #MicheleBravi x.com