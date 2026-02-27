Un rappresentante ha dichiarato che la squadra di basket non giocherà mai a Trieste, annunciando il ritiro della pista. Nel frattempo, si parla di un possibile trasferimento della gestione della squadra a Roma, con alcune fonti che confermano l’interesse di un pro nel cambiare sede. Non ci sono state ulteriori conferme ufficiali su questa operazione.

Trieste è al centro di una serie di indiscrezioni riguardanti il possibile trasferimento della gestione della squadra di basket a Roma, nel contesto di un progetto NBA che punta sulla Capitale. Le voci hanno coinvolto diverse realtà e alimentato aspettative, senza però avere conferme ufficiali da parte dei protagonisti. Il presidente paul matiasic non ha ancora fornito una smentita pubblica delle voci circolanti. In assenza di comunicazioni ufficiali, la posizione resta definita dalle parole usate dai soggetti coinvolti e dalle reazioni del pubblico sportivo. Nelle ricostruzioni si è ipotizzato che ueb gesteco cividale possa agire come una società ponte per evitare che Trieste resti senza la massima serie, ma non risultano contatti confermati né accordi formalizzati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Micalich annuncia il ritiro pista: la UEB non gareggerà mai a Trieste

