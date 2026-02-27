Nella tappa di Soldeu della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, Laura Pirovano ha affrontato la discesa con determinazione, dimostrando di essere pronta per la sfida dello superG. Nonostante le difficoltà incontrate in pianura, la sciatrice italiana ha confermato la sua volontà di competere ai massimi livelli. La sua performance si inserisce in un momento di grande attenzione sulla gara.

In una tappa decisiva della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, Laura Pirovano ha dimostrato di mantenere un livello di costanza elevato, con un risultato che conferma la sua crescita in questa stagione. La velocista trentina ha concluso la discesa libera in nona posizione, un risultato che testimonia le sue qualità in un contesto molto competitivo, nonostante alcune difficoltà lungo il percorso. During the race, Pirovano ha incontrato delle criticità legate alla scorrevolezza, compromettendo generalmente la sua prestazione. Ha lasciato sul piatto molti decimi, distinguendosi per alcuni errori soprattutto nella parte alta del tracciato. Chiudendo a **1. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mi sento pronta per la sfida dello superG, nonostante le difficoltà in pianura

Leggi anche: “A volte mi sento sola, la maternità mi ha tolto le idee. Le chat delle mamme mi fanno stare male”: lo sfogo di Chiara Gamberale

Flavio Cobolli vince una maratona: “Mi sento… stanco. Papà capitano? La sfida più importante”Flavio Cobolli si è reso protagonista di un’autentica maratona in occasione del suo debutto in United Cup, competizione per Nazionali miste che si...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Laura Pausini pronta per Sanremo: In Italia mi sento amata, devo dire grazie a Pippo Baudo; Sanremo 2026, Ditonellapiaga pronta per il Festival: Esibizione sarà teatrale e irriverente; Dream like it’s 1996, Susanna: L’anno in cui ho smesso di essere una stagista senza nome; SANREMO 2026 – Carlo Conti: Il Festival sarà una grande festa. Laura Pausini: Mi sento pronta per co-condurre la kermesse.

Pausini, Pippo a marzo mi disse che ero pronta per SanremoQuando ci siamo visti a marzo scorso con Carlo Conti e mi ha chiesto della co-conduzione, ho chiamato subito Pippo Baudo e gli ho detto che ero indecisa e impaurita e lui mi disse: 'Ma stai ancora as ... ansa.it

Laura Pausini pronta per Sanremo: In Italia mi sento amata, devo dire grazie a Pippo BaudoTempo di conferenza stampa verso il Festival di Sanremo e riflettori accesi su Laura Pausini, che condurrà all’Ariston al fianco di Carlo Conti: Non ... corriereromagna.it

Achille Lauro torna a Sanremo 2026: “Mi sento a mio agio”, ma potrebbe riservare sorprese La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è pronta a sorprendere e a regalare grandi emozioni. Dopo un debutto seguito da quasi 10 milioni di telespettatori, - facebook.com facebook

Sempre pronta a stupire con i suoi look e la sua energia travolgente, Elettra Lamborghini torna a Sanremo con la sua "Voilà", e racconta a La Stampa il suo rapporto con la maternità: "Sono sempre stata portata, e se fosse per mio marito avremmo dieci figli. M x.com